В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение замминистру обороны РФ Анне Цивилевой с предложением выработать механизм решения по вопросу начисления пенсии по потере кормильца студентам военных вузов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас определить позицию министерства о возможных путях решения данной проблемы в военных вузах», — сказано в письме.
В беседе с агентством Хамитов сообщил, что в настоящее время сложилась правовая коллизия, касающаяся детей погибших ветеранов военных действий.
Депутат Госдумы рассказал, что если сын погибшего героя СВО поступает в гражданский вуз, то он получает пенсию по потере кормильца и стипендию, а если же он подаёт документы в военный вуз, то пенсию по потере кормильца не получает, поскольку, начиная со второго курса, студенты подписывают контракт с министерством обороны и считаются не студентами, а контрактниками.
В то же время, по мнению Хамитова, размер стипендии не позволяет обеспечить достойный уровень жизни — особенно если учесть, что среди студентов есть большое число иногородних.
«А ведь речь идёт о будущей элите российской армии! Не говоря уже о том, что во многих случаях студенты военных вузов — это продолжатели военных династий, и в новом наборе абитуриентов ожидается много детей героев СВО», — добавил политик.