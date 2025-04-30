В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов

Депутат Госдумы рассказал, что если сын погибшего героя СВО поступает в гражданский вуз, то он получает пенсию по потере кормильца и стипендию, а если же он подаёт документы в военный вуз, то пенсию по потере кормильца не получает, поскольку, начиная со второго курса, студенты подписывают контракт с министерством обороны и считаются не студентами, а контрактниками.