Инстасамка отсудила у сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование песни

Первоначально она требовала 3 млн рублей. Судебное разбирательство началось из-за размещения двух роликов в соцсети. В этих видео звучал трек, схожий с песней «За деньги да», а также пела девушка, похожая на Зотееву. Ролики использовали в рекламных целях.
«Представители “Ёбидоёби” не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в соответствии с законом», — приводит комментарий компании ТАСС.
В начале апреля стало известно, что Инстасамка вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным, известным как Moneyken, приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Сделка обошлась им в сумму менее 300 миллионов рублей.