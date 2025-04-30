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Инстасамка отсудила у сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование песни

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск российской рэп-исполнительницы и блогера Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Она отсудила у сети ресторанов «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование мотива её трека.

Источник: Life.ru

Первоначально она требовала 3 млн рублей. Судебное разбирательство началось из-за размещения двух роликов в соцсети. В этих видео звучал трек, схожий с песней «За деньги да», а также пела девушка, похожая на Зотееву. Ролики использовали в рекламных целях.

«Представители “Ёбидоёби” не согласны с решением суда и намерены обжаловать его в соответствии с законом», — приводит комментарий компании ТАСС.

В начале апреля стало известно, что Инстасамка вместе с мужем, продюсером Олегом Еропкиным, известным как Moneyken, приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Сделка обошлась им в сумму менее 300 миллионов рублей.