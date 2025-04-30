Инстасамка отсудила у сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование песни

Первоначально она требовала 3 млн рублей. Судебное разбирательство началось из-за размещения двух роликов в соцсети. В этих видео звучал трек, схожий с песней «За деньги да», а также пела девушка, похожая на Зотееву. Ролики использовали в рекламных целях.