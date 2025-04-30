В Москве запретили объявления о работе только для славян

«В одном из исков запрещенными к распространению были признаны публикации во “ВКонтакте” с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж, содержащие фразу “только славяне”», — передает РИА Новости заявление из материалов. Под ограничения также попало объявление на сайте кастингов с формулировкой «для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности». Суд подчеркнул, что дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена законом.