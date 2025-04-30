В ряде регионов РФ пропал доступ к западным сервисам

«В регионах [СКФО] уже две недели недоступна часть зарубежных интернет-ресурсов. По данным местных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, многие из которых игровые, включая Steam, Ubisoft, а также онлайн-игры», — говорится в материале «Коммерсанта». Отмечается, что Роскомнадзор проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдает.