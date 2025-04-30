В ряде регионов РФ пропал доступ к западным сервисам

Популярные игровые сервисы оказались недоступны для жителей Кавказа.
В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в последние две недели ограничен доступ к ряду иностранных онлайн-сервисов. По словам местных провайдеров, недоступными остаются свыше 700 сайтов и онлайн-сервисов, значительная часть которых относится к игровой индустрии — включая такие платформы, как Steam, Ubisoft, а также различные онлайн-игры.
«В регионах [СКФО] уже две недели недоступна часть зарубежных интернет-ресурсов. По данным местных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, многие из которых игровые, включая Steam, Ubisoft, а также онлайн-игры», — говорится в материале «Коммерсанта». Отмечается, что Роскомнадзор проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдает.
Неделей ранее сообщалось, что Рунет столкнулся с масштабным сбоем в работе. Его фиксировали в работе ряда приложений в 28 городах России, однако затем создатели детектора Downdetector заявили, что их бот работал неисправно. На самом деле никакого сбоя не было.