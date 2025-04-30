Врач предупредила о риске для слуха из-за неправильного хранения наушников

Современные наушники — удобная вещь, но при неправильном использовании они могут серьезно навредить слуху. Об этом KP.RU рассказала опытный врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, к.м.н. Виктория Руденко.
— Нередко ко мне приходят пациенты с наружным отитом (то есть воспалением внешней части уха) «по непонятной причине». В ходе разговора выясняется, что человек хранит наушники где попало. А их нужно держать в чистом чехле и время от времени, хотя бы раз в неделю, протирать влажной спиртовой салфеткой, — объяснила медик.
Есть и другая опасность — слишком громкий звук. Максимальная громкость большинства моделей составляет 105−110 децибел. При таких показателях слуховые клетки могут начать разрушаться, и это уже необратимо. Врачи советуют не превышать 50−60% от максимума и слушать не дольше часа подряд. А в день — не больше двух-трех часов.
Отметим, при громкости 100 дБ и выше у человека начинают необратимо повреждаться клетки, которые отвечают за восприятие звуков. Восстановить их уже невозможно — слух со временем безвозвратно ухудшается.