Врач предупредила о риске для слуха из-за неправильного хранения наушников

— Нередко ко мне приходят пациенты с наружным отитом (то есть воспалением внешней части уха) «по непонятной причине». В ходе разговора выясняется, что человек хранит наушники где попало. А их нужно держать в чистом чехле и время от времени, хотя бы раз в неделю, протирать влажной спиртовой салфеткой, — объяснила медик.