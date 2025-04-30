Рубио поставил ультиматум по участию США в мирном процессе на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио призвал российскую и украинскую стороны в срочном порядке подготовить конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Это заявление было озвучено представителем Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Госсекретарь сказал мне о ситуации совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — процитировала его слова Брюс.
Как отметил Рубио, последующие шаги американской администрации определятся после принятия решения действующим президентом Дональдом Трампом, который в настоящее время рассматривает возможные варианты.
Ранее Брюс заявила, что США могут выйти из процесса по урегулированию конфликта на Украине, если на пути к миру не будет достигнут прогресс.