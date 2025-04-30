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Рубио поставил ультиматум по участию США в мирном процессе на Украине

В Госдепе заявили, что Москва и Киев должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио призвал российскую и украинскую стороны в срочном порядке подготовить конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта. Это заявление было озвучено представителем Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Госсекретарь сказал мне о ситуации совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту», — процитировала его слова Брюс.

Как отметил Рубио, последующие шаги американской администрации определятся после принятия решения действующим президентом Дональдом Трампом, который в настоящее время рассматривает возможные варианты.

Ранее Брюс заявила, что США могут выйти из процесса по урегулированию конфликта на Украине, если на пути к миру не будет достигнут прогресс.