В Москве суды запретили нанимать на работу «только славян»

До этого Солнцевский суд Москвы вынес около десяти решений о запрете таких объявлений. Все они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок. Например, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о наборе актеров для съемки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге. В постах отмечали, что ищут мужчин и женщин «европейской и славянской внешности».