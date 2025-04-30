Каждый третий россиянин уверен, что его компетенции соответствуют работе

«На российском рынке сложилась парадоксальная ситуация: высокая востребованность профессиональных навыков не приводит к их монетизации. Работодатели активно ищут профессионалов, но либо не хотят, либо не знают, как адекватно оценивать их труд, но, скорее всего, просто не могут себе позволить платить больше», — прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.