Каждый третий россиянин уверен, что его компетенции соответствуют работе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Треть (35%) россиян уверены, что их нынешний уровень квалификации полностью соответствует выполняемой ими работе, 27% проходили курсы повышения квалификации по своей профессии в последние три года, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, 35% россиян уверены, что их компетенции полностью соответствуют требованиям выполняемой ими работы, 10% заявили, что их образование и квалификация выше, чем это требуется. Еще 13% респондентов ответили, что работают по другой специальности.
Более чем половине (54%) опрошенных в последние три года не приходилось получать профессиональную переподготовку, 27% прошли курсы повышения квалификации по своей профессии.
По мнению 53% россиян, их доходы сильно зависят от их профессионально-квалификационных навыков (образования, знаний, опыта), 19% сказали, что доходы отчасти зависят от навыков, 18% считают, что это никак не связано и доход от этого не зависит.
Каждый второй (50%) опрошенный уверен, что их профессионально-квалификационные навыки полностью востребованы на их работе, 21% ответили, что они востребованы почти полностью, 16% — что они частично востребованы.
«На российском рынке сложилась парадоксальная ситуация: высокая востребованность профессиональных навыков не приводит к их монетизации. Работодатели активно ищут профессионалов, но либо не хотят, либо не знают, как адекватно оценивать их труд, но, скорее всего, просто не могут себе позволить платить больше», — прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.
По его словам, такая ситуация приводит к тому, что квалификация становится более значимой для карьерного роста, но не для повышения дохода, а это усугубляет социальное неравенство.
«Компетенции легче монетизировать в мегаполисах, нежели в регионах, миллениалы находятся в наиболее выгодном положении за счет достаточного опыта при отсутствии возрастных ограничений, завышенные ожидания зумеров рынок не в состоянии обеспечить, гендерный разрыв остается ярко выраженным и предпосылок к его преодолению пока не видно», — добавил он.
Львов подчеркнул, что экономика все больше зависит от человеческого капитала, но механизмы его справедливой оценки и вознаграждения все еще «далеки от идеала».
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95: не превышает 2,5%.