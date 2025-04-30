Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрель на Южном Урале завершится прохладной погодой

В среду, 30 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов. Ветер южный 6−11 метров в секунду, порывы до 20.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов. Ветер южный 5−10 метров в секунду, порывы до 15.

День Ангела сегодня, 30 апреля, у Адриана, Александра, Ефрема, Макара, Михаила, Семена, Федора, Фомы.

Между прочим, 30 апреля 2025 года отмечают Зосимов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от идеи печь пироги или покупать выпечку после заката. В таком случае удастся избежать болезни.