Апрель на Южном Урале завершится прохладной погодой

Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов. Ветер южный 6−11 метров в секунду, порывы до 20.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов. Ветер южный 5−10 метров в секунду, порывы до 15.
День Ангела сегодня, 30 апреля, у Адриана, Александра, Ефрема, Макара, Михаила, Семена, Федора, Фомы.
Между прочим, 30 апреля 2025 года отмечают Зосимов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от идеи печь пироги или покупать выпечку после заката. В таком случае удастся избежать болезни.