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Путин ответил на слова Лукашенко о разнице символов Победы в РФ и Белоруссии: «Это наша общая история»

Путин отреагировал на слова Лукашенко о георгиевской ленте.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Волгограде. В ходе встречи лидеры коснулись вопроса о символах Победы. В России и Белоруссии они отличаются.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике используется красно-зеленая лента, символизирующая цвета национального флага. После он обратился к российскому аналогу. Александр Лукашенко заверил, что поинтересовался историей георгиевской ленточки и посоветовал другим узнать о ней более подробно. Белорусский лидер назвал происхождение символа «своеобразным». Владимир Путин прокомментировал заявление коллеги.

Президент России не стал развивать спор. Он напомнил, что важен не внешний вид символа, а смысл. В данном случае, речь идет об истории общей победы советского народа над фашизмом.

«Я полностью с Вами согласен — символы могут быть разными. Важно другое — что стоит за этими символами. За ними стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — ответил Владимир Путин.

Александр Лукашенко также упомянул, что в Белоруссии жители ежегодно выходят на шествие «Беларусь помнит». Действо аналогично российскому «Бессмертному полку».

Белорусский лидер добавил, что в республике любой желающий может надеть георгиевскую ленту. Это не запрещено в стране.

Он также уточнил, что у государств абсолютно идентичное видение Дня Победы. Это для всех триумфальный день. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и россияне наделены общими ценностями и убеждениями. Кроме того, по словам главы государства, Родина граждан двух стран простирается от Бреста до Владивостока.

Александр Лукашенко, помимо прочего, поблагодарил Владимира Путина за организацию форума и место его проведения — город Волгоград. Он отметил точное попадание российского лидера. Это связано с тем, что именно Волгоград стал городом-героем и до сих пор имеет особое значение для советских жителей. Солдаты держали оборону 200 дней. Именно здесь враг был остановлен. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо прививать чувство гордости за предков и нынешней молодежи.