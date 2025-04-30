Путин ответил на слова Лукашенко о разнице символов Победы в РФ и Белоруссии: «Это наша общая история»

Александр Лукашенко, помимо прочего, поблагодарил Владимира Путина за организацию форума и место его проведения — город Волгоград. Он отметил точное попадание российского лидера. Это связано с тем, что именно Волгоград стал городом-героем и до сих пор имеет особое значение для советских жителей. Солдаты держали оборону 200 дней. Именно здесь враг был остановлен. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо прививать чувство гордости за предков и нынешней молодежи.