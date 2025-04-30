«Только для славян»: суды Москвы запретили дискредитирующие по национальному признаку объявления по найму

Суды Москвы по просьбе прокуроров вынесли запрет на объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Во всех случаях суды усмотрели запрещенную законом дискриминацию по национальному признаку. Об этом со ссылкой на материалы судов сообщает РИА Новости.
Так, суд запретил публиковать объявление о поиске для выполнения строительных работ бригаду для демонтажа конструкций. В нем была пометка «только для славян». Под запрет также попали объявления с той же пометкой о вакансии повара-пекаря блинов, няни для ребенка.
Кроме того, запрещено теперь распространять объявления с формулировкой «для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности» на сайте с кастингами.
Напомним, подобные решения московские суды выносили и в январе прошлого года. Тогда суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», о вакансиях, открытых «только славянам», запрещенными к распространению. В объявлениях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды.