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Ким Чен Ын проконтролировал ход испытаний систем эсминца «Чвэ Рён»: итоги

Испытания систем вооружения эсминца «Чвэ Рён» прошли в КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын понаблюдал за проведением испытаний боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рён». Его спустили на воду на прошлой неделе. Первые испытания состоялись 28−29 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, военные КНДР произвели испытательный пуск сверхзвуковых ракет, стратегических крылатых и зенитных ракет. Кроме того, в программе присутствовала стрельба из 127-миллиметровой автоматической пушки. Участники испытаний также протестировали противокорабельное тактическое управляемое оружие.

Лидер КНДР подчеркнул важность усиления ядерного потенциала ВМС. Он уточнил, что это необходимо в целях защиты государства от потенциальных и реальных угроз.

Президент России Владимир Путин, тем временем, выразил слова благодарности северокорейским военным за помощь бойцам ВС РФ на спецоперации. Они участвовали в освобождении Курской области от боевиков ВСУ.