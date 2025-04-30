Ким Чен Ын проконтролировал ход испытаний систем эсминца «Чвэ Рён»: итоги

Северокорейский лидер Ким Чен Ын понаблюдал за проведением испытаний боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рён». Его спустили на воду на прошлой неделе. Первые испытания состоялись 28−29 апреля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как отмечается, военные КНДР произвели испытательный пуск сверхзвуковых ракет, стратегических крылатых и зенитных ракет. Кроме того, в программе присутствовала стрельба из 127-миллиметровой автоматической пушки. Участники испытаний также протестировали противокорабельное тактическое управляемое оружие.
Лидер КНДР подчеркнул важность усиления ядерного потенциала ВМС. Он уточнил, что это необходимо в целях защиты государства от потенциальных и реальных угроз.
Президент России Владимир Путин, тем временем, выразил слова благодарности северокорейским военным за помощь бойцам ВС РФ на спецоперации. Они участвовали в освобождении Курской области от боевиков ВСУ.