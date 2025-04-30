Ким Чен Ын проконтролировал ход испытаний систем эсминца «Чвэ Рён»: итоги

Как отмечается, военные КНДР произвели испытательный пуск сверхзвуковых ракет, стратегических крылатых и зенитных ракет. Кроме того, в программе присутствовала стрельба из 127-миллиметровой автоматической пушки. Участники испытаний также протестировали противокорабельное тактическое управляемое оружие.