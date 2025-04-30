В США призвали конклав в Ватикане рассмотреть на пост Папы Римского кандидатуру Трампа

Накануне, напомним, то ли в шутку, то ли всерьез глава Белого дома заявил, что он бы хотел стать Папой Римским. И это стало бы его главным выбором. Говоря же о том, каким должен быть новый Папа, то политик отметил, что у него нет особых предпочтений.