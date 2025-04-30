В США призвали конклав в Ватикане рассмотреть на пост Папы Римского кандидатуру Трампа

Президент США Дональд Трамп вполне мог бы стать очередным Папой Римским, и конклаву стоит рассмотреть его кандидатуру. Об этом в соцсети Х написал американский сенатор Линдси Грэм*.
В сообщении политик заметил, что Дональд Трамп стал бы настоящей «темной лошадкой» в качестве кандидата на папский престол. И папский конклав должен подойти к этому вопросу непредвзято.
Грэм* уверен, что у первого совместителя должностей папы и американского президента одновременно есть много плюсов.
Накануне, напомним, то ли в шутку, то ли всерьез глава Белого дома заявил, что он бы хотел стать Папой Римским. И это стало бы его главным выбором. Говоря же о том, каким должен быть новый Папа, то политик отметил, что у него нет особых предпочтений.
Папа Римский Франциск, занимавший пост главы католической церкви, умер 21 апреля 2025 года на 89-м году жизни. Похороны понтифика проходили в соборе Святого Петра в Риме. На траурном мероприятии присутствовали многие главы государств, в том числе и Дональд Трамп с супругой Меланьей.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.