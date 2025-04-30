ФСБ обнародовала показания личного камердинера Гитлера о его смерти

ФСБ России обнародовала ранее засекреченные свидетельские показания Гейнца Линге — личного камердинера Адольфа Гитлера, ставшим ключевым очевидцем последних часов жизни фюрера. Как сообщает ТАСС, вместе с этими материалами были опубликованы архивные документы, предоставленные Центром общественных связей ФСБ.
В показаниях Линге подробно описал круг служебных обязанностей, включавших персональное обслуживание нацистского лидера. Как следует из рассекреченных документов, он отвечал за организацию быта фюрера — питание, гардероб и содержание резиденции. Вместе с двумя другими приближенными лицами камердинер сопровождал Гитлера во всех поездках, обеспечивая транспортировку личного имущества и подготовку временных апартаментов.
«Он строго приказал обеспечить сжигание его трупа, так как он опасался, что его труп может быть доставлен в Москву на показ Ева Браун вошла в комнату Гитлера. После короткого времени я услышал выстрел», — следует из текста документов.
За сутки до своей гибели (29.04.1945) Гитлер официально оформил отношения с преданной ему Евой Браун. 30 апреля, издав приказ о прорыве из окруженного Берлина, он провел финальную встречу с Геббельсом в бункере рейхсканцелярии, где отверг все доводы о необходимости бегства, подтвердив твердое намерение покончить с собой.
Согласно показаниям Линге, он обнаружил тело Гитлера на диване со смертельным огнестрельным ранением, на полу лежали два пистолета. Тело супруги фюрера было рядом без видимых повреждений — по внешним признакам, смерть наступила в результате отравления. После этого, как свидетельствует камердинер, оба тела были завернуты в покрывала, вынесены в сад рейхсканцелярии, подвергнуты обливанию горючей жидкостью и кремации.
Гитлер пришел к власти в Германии 30 января 1933 года, заняв позицию рейхсканцлера. После кончины президента Гинденбурга в августе 1934 года произошла конституционная реформа: пост президента был ликвидирован, а все полномочия главы государства перешли к Гитлеру, что сделало его единоличным правителем Третьего рейха.
Ранее ФСБ обнародовала документы о жутких зверствах гитлеровцев в Калининской области. Так, некоторые местные жители были убиты за то, что не дал немцам свои сапоги или за то, что отказлись поить немецких лошадей.