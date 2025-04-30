ФСБ обнародовала показания личного камердинера Гитлера о его смерти

Согласно показаниям Линге, он обнаружил тело Гитлера на диване со смертельным огнестрельным ранением, на полу лежали два пистолета. Тело супруги фюрера было рядом без видимых повреждений — по внешним признакам, смерть наступила в результате отравления. После этого, как свидетельствует камердинер, оба тела были завернуты в покрывала, вынесены в сад рейхсканцелярии, подвергнуты обливанию горючей жидкостью и кремации.