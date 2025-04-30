50-летние самолеты Як-40 продолжат перевозить россиян еще 10 лет

Полувековым самолетам продлят срок службы.
Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации.
«ПАО “Яковлев”, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию “Ростеха”, планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Представитель “Яковлева” подтвердил эти планы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации.
Як-40, которые были выпущены в 1970 годах, эксплуатируются до сих пор. В 1981 году их серийное производство было прекращено.