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50-летние самолеты Як-40 продолжат перевозить россиян еще 10 лет

Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации.

Полувековым самолетам продлят срок службы.

Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации.

«ПАО “Яковлев”, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию “Ростеха”, планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Представитель “Яковлева” подтвердил эти планы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации.

Як-40, которые были выпущены в 1970 годах, эксплуатируются до сих пор. В 1981 году их серийное производство было прекращено.

Ранее сообщалось о первом полете опытного образца полностью российского среднемагистрального самолета МС-21. Он обладает серьезными преимуществами перед такими зарубежными аналогами, как Airbus А320 и Boeing 737. Российский самолет превосходит их по скорости, просторности и безопасности.