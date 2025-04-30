Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры РФ.