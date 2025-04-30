Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры РФ.
«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция “Ура Победе!”. По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — сообщили в министерстве.
С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный номер «1945». Далее с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.
Так, абонент может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Также вместо гудков входящего вызова можно установить на телефон одну из композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.
К акции присоединились все основные российские мобильные операторы.
Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году.