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Минцифры рассказало, сколько раз россияне позвонили на номер «1945»

Минцифры: россияне почти 16 миллионов раз позвонили на «1945» для смены звонка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Абоненты российских операторов связи в этом году почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, подсчитали для РИА Новости в Минцифры РФ.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция “Ура Победе!”. По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — сообщили в министерстве.

С 25 февраля по 15 мая 2025 года абоненты по всей стране могут позвонить на бесплатный номер «1945». Далее с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.

Так, абонент может прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном. Также вместо гудков входящего вызова можно установить на телефон одну из композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы.

К акции присоединились все основные российские мобильные операторы.

Впервые акция «Ура Победе!» была проведена в 2010 году.