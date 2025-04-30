ABC: США не выдали Австралии разрешение на передачу Украине танков Abrams

Устаревшие танки ждут своего часа с прошлого года. Австралийское Министерство обороны столкнулось с неопределенностью. Никакого разрешения от Вашингтона нет. Это погрузило представителей Минобороны в сомнения: а действительно ли ВСУ нуждаются в танках. Собеседник телеканала уточнил, что Киев ведет бои, в основном, с помощью БПЛА.