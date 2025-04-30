ABC: США не выдали Австралии разрешение на передачу Украине танков Abrams

Австралия направила в Соединенные Штаты запрос на разрешение передать устаревшие танки Abrams Киеву. Однако Вашингтон так и не дал согласия. Это препятствует отправке боевых машин на Украину, пишет ABC.
Устаревшие танки ждут своего часа с прошлого года. Австралийское Министерство обороны столкнулось с неопределенностью. Никакого разрешения от Вашингтона нет. Это погрузило представителей Минобороны в сомнения: а действительно ли ВСУ нуждаются в танках. Собеседник телеканала уточнил, что Киев ведет бои, в основном, с помощью БПЛА.
«Парк списанных танков, который правительство Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов», — подчеркивается в статье.
Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о поставках вооружения на Украину. Он отметил, что Вашингтон может предоставить Киеву какую-то иную помощь, не факт, что это будет оружие.