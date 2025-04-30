Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия не будет «захватывать всю Украину», потому что российский лидер Владимир Путин его уважает. Об этом глава Белого дома высказался в интервью телеканалу АВС.
Вместе с тем, американский лидер допустил, что Путин якобы может «немного морочить ему голову» в вопросе заключения мира на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с американским журналистом Гленном Беком признался, что ему проще иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Кроме того, Трамп заявил, что Владимир Путин хочет мира на Украине. Касаемо позиции бывшего комика Владимира Зеленского никаких комментариев на этот счет от главы Белого дома не прозвучало.
Вместе с тем, глава Белого дома не исключил, что Соединенные Штаты Америки могут встать на сторону Украины в вооруженном конфликте с Россией, несмотря на сложности в общении с нелегитимным украинским лидером.