Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО

«В настоящее время Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения имен военнослужащих — участников освобождения Курской области или погибших за ее освобождение — воздушным или морским судам, поездам, или другим транспортным средствам. Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев», — ответила Рубанова на вопрос, рассмотрит ли Минтранс возможность наименования самолетов, поездов или судов в честь российских военных, участвовавших в освобождении Курской области или погибших за ее освобождение в ходе СВО.