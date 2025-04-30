Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области или погибших при ее освобождении в ходе специальной военной операции (СВО), этот вопрос надо будет также согласовать с семьями героев, сообщила РИА Новости помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова.
Министерство транспорта, отметила она, с глубочайшим уважением относится к памяти героев, отдавших свои жизни за освобождение Курской области и других регионов страны в ходе специальной военной операции. Подвиг российских военнослужащих, их мужество и самопожертвование заслуживают самых высоких форм признания, включая увековечивание их имен в различных формах.
«В настоящее время Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения имен военнослужащих — участников освобождения Курской области или погибших за ее освобождение — воздушным или морским судам, поездам, или другим транспортным средствам. Этот вопрос требует проработки, а также согласования с семьями героев», — ответила Рубанова на вопрос, рассмотрит ли Минтранс возможность наименования самолетов, поездов или судов в честь российских военных, участвовавших в освобождении Курской области или погибших за ее освобождение в ходе СВО.
Подобные инициативы, продолжила помощник министра, не только сохраняют историческую память, но и подчеркивают связь между поколениями, демонстрируя преемственность традиций мужества и верности Отечеству.
«В случае принятия положительного решения будут определены конкретные механизмы реализации, включая торжественные церемонии и информационное сопровождение. Министерство транспорта РФ открыто к диалогу с патриотическими и ветеранскими организациями, а также родственниками погибших военнослужащих для выработки наиболее достойных форм увековечивания памяти героев», — сказала Рубанова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.