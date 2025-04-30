Лукашенко засомневался в символе Победы: как Путин защитил георгиевскую ленту от фейков

На Украине еще в 2017 году был подписан указ о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, запрещающий в стране носить и изготавливать георгиевские ленточки. Литва с 2023 года запретила символы Великой Отечественной войны — не только георгиевскую ленту, но и Красную звезду, Знамя Победы и другие символы, напрямую связанные с Великой Отечественной войной. В Молдавии также решили выписывать штрафы людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. В Эстонии россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при выезде из страны через пограничный пункт в Нарве.