Подразделения Вооруженных сил Украины в Сумах выстраивают несколько линий обороны. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в российских силовых структурах.
— В ВСУ готовят Сумы к боевым действиям. Сейчас противник выстраивает несколько линий обороны, а областной центр готовятся превратить в очередную «фортецию» (крепость — прим. «ВМ»), — цитирует собеседника ТАСС.
Украинские войска ведут активные оборонительные действия, стачивая свою личную силу в бессмысленных «мясных штурмах», отметил он.
Подразделения Вооруженных сил РФ, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинских войск отвлечь российские силы на других направлениях. Об этом 28 апреля сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
26 апреля штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России установили российский флаг в Горнале — последнем населенном пункте Курской области, где находились ВСУ. Позднее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показана работа военных.