В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и заморозки.

Небольшие дожди и заморозки прогнозируются в Башкирии в ближайшие три дня. По данным синоптиков, в среду, 30 апреля, существенных осадков не ожидается, днем по северо-западу небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +9, +14°.