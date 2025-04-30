В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и заморозки.

Небольшие дожди и заморозки прогнозируются в Башкирии в ближайшие три дня. По данным синоптиков, в среду, 30 апреля, существенных осадков не ожидается, днем по северо-западу небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +9, +14°.
В четверг, 1 мая, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Столбики термометров ночью покажут +1, +6°, днем +8, +13°.
В пятницу, 2 мая, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3°, днем +10, +15°.