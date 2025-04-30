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Генерал Попов указал аэродромы, где ВСУ прячут истребители

Эксперт отметил, что аэродромная сеть на Украине была очень большая и хорошо развитая.

Источник: Аргументы и факты

Истребители на Украине могут базироваться на двух десятках военных и гражданских аэродромах. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что ВКС России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

«Украинские истребители могут базироваться на аэродромах в Староконстантинове, Ужгороде, Стрые, под Винницей, под Одессой, в Луцке, Ивано-Франковске, Чорткове. Под Харьковым было несколько аэродромов, также Миргород, под Купянском. Наверное, десятка два аэродромов военного назначения, а плюс еще десятка полтора гражданских аэродромов можно было использовать для военных нужд на Украине. Аэродромная сеть там была очень большая и хорошо развитая», — сказал собеседник издания.

Попов также рассказал aif.ru, какие российские средства противовоздушной обороны и как могли поразить украинский истребитель Су-27.

Кроме того, генерал сообщал, что проще всего поражать украинские истребители при взлете и посадке на аэродромы или при открытой стоянке, когда они останавливаются на дозаправку.

До этого по одной из версии произошедшего сообщалось, что Су-27 мог быть уничтожен российским беспилотником «Герань» при ошибке пилота, который либо близко подлетел к нему, либо и вовсе не заметил. Попов пояснял aif.ru, как именно проходила дуэль БПЛА и самолета Воздушных сил Украины.