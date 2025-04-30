Генерал Попов указал аэродромы, где ВСУ прячут истребители

«Украинские истребители могут базироваться на аэродромах в Староконстантинове, Ужгороде, Стрые, под Винницей, под Одессой, в Луцке, Ивано-Франковске, Чорткове. Под Харьковым было несколько аэродромов, также Миргород, под Купянском. Наверное, десятка два аэродромов военного назначения, а плюс еще десятка полтора гражданских аэродромов можно было использовать для военных нужд на Украине. Аэродромная сеть там была очень большая и хорошо развитая», — сказал собеседник издания.