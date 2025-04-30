Профессор раскрыл секрет снижения стресса через технику питания

По его словам, если есть на бегу или нервничать во время еды, то это серьезно нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Стрессовые гормоны блокируют важные процессы. Это вызывает тяжесть в животе, изжогу, вздутие и другие проблемы с пищеварением. Чтобы избежать этого, важно создать правильную атмосферу перед едой.