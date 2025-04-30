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Профессор раскрыл секрет снижения стресса через технику питания

Врач Бузунов: Релаксационная техника питания может уменьшить стресс.

Источник: Комсомольская правда

Обычные приемы пищи можно превратить в отличную релаксационную технику. Это значительно улучшит пищеварение и снизит уровень стресса. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, врач-сомнолог Роман Бузунов.

— Каждый день мы завтракаем, обедаем и ужинаем. А знаете ли вы, что самые обычные приемы пищи можно превратить в отличную релаксационную технику? — заявил доктор Бузунов в беседе с KP.RU.

По его словам, если есть на бегу или нервничать во время еды, то это серьезно нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Стрессовые гормоны блокируют важные процессы. Это вызывает тяжесть в животе, изжогу, вздутие и другие проблемы с пищеварением. Чтобы избежать этого, важно создать правильную атмосферу перед едой.

Врач предложил несколько простых шагов. Перед приемом пищи он советует сделать небольшую паузу, а также убрать все раздражители, особенно смартфоны. Медик рекомендовал каждый кусочек пищи держать в рту 3−4 секунды и тщательно пережевывать, не беря новый. Важно на это время отложить ложку или вилку.

Такая техника не только улучшит пищеварение, но и поможет быстрее насытиться. Вводить подобный способ можно во время ужинов, когда есть время подольше посидеть за столом.