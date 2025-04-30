Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yonhap: в резиденции экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля прошли обыски

Прокуратура обыскала частную резиденцию Юн Сок Ёля на фоне подозрений в связи с шаманом.

Источник: Комсомольская правда

Недвижимое имущество бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля, расположенное на юге Сеула, подверглось обыскам. Представители прокуратуры подозревают экс-главу государства в связи с шаманом Чон Сон Бэ. Вокруг него возникла шумиха из-за ожерелья с бриллиантами и дорогостоящей сумки, детально пишет агентство Yonhap.

Представители из прокуратуры проверяют подлинность предполагаемой доставки подарков Чон Сон Бэ. Как указывается в материале, шаман мог получить их в 2022 году после проведения выборов президента. Отмечается, что ожерелье и сумка были предназначены для экс-первой леди Ким Гон Хи. Шаман мог планировать подарить драгоценные вещи.

В статье также указывается, что Юн Сок Ёль лишился неприкосновенности. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

В Северной Корее, между тем, прошли испытания боевой применимости эсминца «Чвэ Рён». Его спустили на воду на прошлой неделе. За ходом испытаний наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.