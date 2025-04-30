Yonhap: в резиденции экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля прошли обыски

Представители из прокуратуры проверяют подлинность предполагаемой доставки подарков Чон Сон Бэ. Как указывается в материале, шаман мог получить их в 2022 году после проведения выборов президента. Отмечается, что ожерелье и сумка были предназначены для экс-первой леди Ким Гон Хи. Шаман мог планировать подарить драгоценные вещи.