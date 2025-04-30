Аграновский назвал логичным участие военных из КНДР в параде Победы

«За участие в освобождении Курской области, мне кажется, они такое право (участие в параде на 9 мая. — прим. ред.) заслужили кровью. Конечно, было бы логично и очень показательно для всего мира, наших друзей, врагов, что это наш союзник. Мы его не скрываем, мы его уважаем, ценим и даже предложили участвовать в самом-самом главном, святом для нас мероприятии», — отметил юрист.