Участие северокорейский бойцов в параде Победы в Москве 9 мая было бы логичным и показательным для всех мировых стран. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил юрист Дмитрий Аграновский.
«За участие в освобождении Курской области, мне кажется, они такое право (участие в параде на 9 мая. — прим. ред.) заслужили кровью. Конечно, было бы логично и очень показательно для всего мира, наших друзей, врагов, что это наш союзник. Мы его не скрываем, мы его уважаем, ценим и даже предложили участвовать в самом-самом главном, святом для нас мероприятии», — отметил юрист.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что участие военнослужащих из Северной Кореи в параде Победы 9 мая в Москве было бы правильно.
При этом пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли бойцы из Северной Кореи участвовать в параде Победы в Москве 9 мая.
Аграновский также рассказывал aif.ru, что Минобороны РФ и бойцы КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков Вооруженных сил Украины и НАТО. Кроме того, юрист назвал условия для установки в России памятника северокорейским солдатам.