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Диетолог Кованова назвала самый полезный способ маринования шашлыка

Эксперт призвала отказаться от соусов для маринования.

Источник: Аргументы и факты

Самым полезным маринадом для шашлыка будет его отсутствие, заявила aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Мясо мариновать можно различными способами. Самый полезный, конечно же, это будет тот, который без каких-либо дополнительных соусов, то есть без майонеза, кефира или других маринадов, которые используют, чтобы размягчить мясо. Они априори не полезны. Самым лучшим вариантом будет замариновать мясо с минимальным добавлением соли, перца, других специй и трав», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что полезным шашлыком будет «просто мясо на огне». При этом она добавила, что мясо не надо превращать в сухари, но и нужно следить, чтобы оно было прожарено и не выделялась кровь.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, при каких заболеваниях шашлык есть противопоказано.