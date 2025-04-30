Диетолог Кованова назвала самый полезный способ маринования шашлыка

«Мясо мариновать можно различными способами. Самый полезный, конечно же, это будет тот, который без каких-либо дополнительных соусов, то есть без майонеза, кефира или других маринадов, которые используют, чтобы размягчить мясо. Они априори не полезны. Самым лучшим вариантом будет замариновать мясо с минимальным добавлением соли, перца, других специй и трав», — объяснила она.