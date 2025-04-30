Диетолог Кованова назвала самый полезный способ маринования шашлыка

Самым полезным маринадом для шашлыка будет его отсутствие, заявила aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Мясо мариновать можно различными способами. Самый полезный, конечно же, это будет тот, который без каких-либо дополнительных соусов, то есть без майонеза, кефира или других маринадов, которые используют, чтобы размягчить мясо. Они априори не полезны. Самым лучшим вариантом будет замариновать мясо с минимальным добавлением соли, перца, других специй и трав», — объяснила она.
Эксперт подчеркнула, что полезным шашлыком будет «просто мясо на огне». При этом она добавила, что мясо не надо превращать в сухари, но и нужно следить, чтобы оно было прожарено и не выделялась кровь.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, при каких заболеваниях шашлык есть противопоказано.