Рогов объяснил, почему Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской области

Киевский режим объявил обязательную эвакуацию из приграничных сел в Днепропетровской области, поскольку боится лояльности местных жителей к России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее власти этого украинского региона потребовали от семей с детьми покинуть четыре населённых пункта: Райполе, Колонна Межевая, Новоподгородное и Сухарева Балка.
«Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации», — сказал член совещательного органа, которого цитирует РИА Новости.
По словам Рогова, что Киев осознаёт, что Вооружённые силы РФ продолжат продвигаться в зоне спецоперации. При этом, как уточнил сопредседатель координационного совета, население Днепропетровской области зачастую будет пытаться помогать российским военным, сообщая координаты позиций ВСУ.
Напомним, в начале марта военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинские боевики учиняют расправы над жителями Днепропетровской области, которые не хотят покидать свои дома и уезжать на Украину. По его словам, ВСУ объявляли таких людей предателями.