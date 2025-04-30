Рогов объяснил, почему Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской области

«Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации», — сказал член совещательного органа, которого цитирует РИА Новости.