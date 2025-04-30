Двое молодых граждан Финляндии — парень Йори и девушка Вуокко — выразили желание воевать на стороне России против украинских нацистов, узнав об их зверствах в Курской области, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.
«Ко мне обратилось около десяти финнов. Сейчас двоим молодым людям — молодому человеку и девушке из столичного региона — оформляем документы и решаем, в какое подразделение они бы хорошо подходили», — сообщил журналист.
Он объяснил, что граждане Финляндии обратились к нему, узнав о зверствах ВСУ и иностранных наемников в Курской области.
По словам Хейсканена, Йори хотел отправиться на СВО еще раньше, но его отговаривали из-за учебы.
«Сейчас они 100% решили, что хотят воевать за Россию. У него есть навыки медбрата. Сейчас буду обращаться в разные подразделения. Им нужно будет пройти подготовку, самое главное, что у них есть желание», — добавил он.
Также Хейсканен поделился рассказом финна Йори, в котором он объясняет причины своего желания воевать за Россию (переписка есть в распоряжении aif.ru — ред.).
«Меня и мою знакомую очень сильно огорчает тот момент, что Запад насильно хочет продолжать боевые действия на Украине, несмотря на то, что Россия готова к мирным переговорам. Поэтому я и моя знакомая хотим вступить в ряды российской армии и поехать на СВО», — отметил Йори.
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