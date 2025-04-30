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Двое финнов захотели воевать за РФ, узнав о зверствах ВСУ под Курском

Граждане Финляндии собирают документы, чтобы присоединиться к российской армии.

Источник: Аргументы и факты

Двое молодых граждан Финляндии — парень Йори и девушка Вуокко — выразили желание воевать на стороне России против украинских нацистов, узнав об их зверствах в Курской области, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

«Ко мне обратилось около десяти финнов. Сейчас двоим молодым людям — молодому человеку и девушке из столичного региона — оформляем документы и решаем, в какое подразделение они бы хорошо подходили», — сообщил журналист.

Он объяснил, что граждане Финляндии обратились к нему, узнав о зверствах ВСУ и иностранных наемников в Курской области.

По словам Хейсканена, Йори хотел отправиться на СВО еще раньше, но его отговаривали из-за учебы.

«Сейчас они 100% решили, что хотят воевать за Россию. У него есть навыки медбрата. Сейчас буду обращаться в разные подразделения. Им нужно будет пройти подготовку, самое главное, что у них есть желание», — добавил он.

Также Хейсканен поделился рассказом финна Йори, в котором он объясняет причины своего желания воевать за Россию (переписка есть в распоряжении aif.ru — ред.).

«Меня и мою знакомую очень сильно огорчает тот момент, что Запад насильно хочет продолжать боевые действия на Украине, несмотря на то, что Россия готова к мирным переговорам. Поэтому я и моя знакомая хотим вступить в ряды российской армии и поехать на СВО», — отметил Йори.

Ранее aif.ru узнал, кто из граждан США участвует в спецоперации на стороне России.