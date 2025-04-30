Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. В Telegram-канале она процитировала американского режиссера и назвала Стоуна прекрасным.
«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — привела слова режиссера Симоньян и подписала цитату так: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.
Накануне в своём выступлении на просветительском марафоне «Знание. Первые» американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что в западных странах и Европейском союзе не уделяют должного внимания роли Советского Союза во Второй мировой войне.
Стоун подчеркнул, что именно на советско-германском фронте были одержаны ключевые победы в 1942—1943 годах, которые определили исход войны. Однако Запад эту историю замалчивает, а вклад России в победу над нацизмом не признает.
29 апреля президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является одним из самых почитаемых и святых праздников в России и странах СНГ. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее.
Сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приедут около 20 мировых лидеров. На этом фоне европейские политики начали запугивать санкциями и наказаниями тех глав государств, которые намерены приехать в Россию.
Более того, уже не первый год в Германии в дни празднования Дня победы запрещается ношение георгиевских ленточек — символов Победы. Вот и в этом году власти Берлина позволили провести в городе шествие «Бессмертного полка», но георгиевские ленты, а также символы «Z» и «V» оказались под запретом.
Кроме того, в пику Москве нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский позвал в Киев лидеров ЕС на 9 мая. По началу спонсоры киевского режима собирались посетить Киев, но потом дружно отказались, найдя множество отговорок. В итоге отказался от визита и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц — он не хочет ехать без всей компании.