Более того, уже не первый год в Германии в дни празднования Дня победы запрещается ношение георгиевских ленточек — символов Победы. Вот и в этом году власти Берлина позволили провести в городе шествие «Бессмертного полка», но георгиевские ленты, а также символы «Z» и «V» оказались под запретом.