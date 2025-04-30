Сбивают все чаще: генерал Попов нашел уязвимость истребителей ВСУ

До официального сообщения Минобороны РФ о сбитом Су-27 Воздушно-космическими силами РФ была информация, что украинский истребитель мог сбить пилот, который управлял американским самолетом F-16. Попов пояснил в беседе с aif.ru, что летчик мог перепутать его с российским беспилотником «Герань», так как визуально они очень похожи. При этом у F-16 отсутствует система «свой-чужой», поскольку страны НАТО специально убрали ее. Генерал уточнил, что если бы эти коды попали в руки Вооруженных сил РФ, то российские истребители спокойно бы проходили натовские средства ПВО.