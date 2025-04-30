Сбивают все чаще: генерал Попов нашел уязвимость истребителей ВСУ

Российские Воздушно-космические силы сбили украинский истребитель Су-27, заявили в Министерстве обороны РФ. Опрошенные aif.ru эксперты объяснили, почему Воздушные силы Украины теряют самолеты все чаще.
ВС РФ могли сбить Су-27 ВСУ совместной работой БПЛА и ПВО.
Уничтожение украинского истребителя Су-27 могло быть комплексной работой беспилотника «Герань» и российской системы противовоздушной обороны, заявил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, пилот самолета Воздушных сил Украины мог поразить БПЛА в непосредственной близости, из-за чего в воздушное судно попали осколки.
«Или у него рулевую заклинило, или он просто был в стресс-факторе сам по себе, понимая, что ударило что-то по самолету. Не исключено, что разбило фонарь, то есть остекление кабины», — сказал генерал.
В этот момент, по словам Попова, вдогонку украинский самолет поразили российские средства ПВО. Он уточнил, что это могли быть С-400, С-300 — системы ПВО дальнего действия, а также «Оса», «Стрела-1», «Стрела-10», «Бук-М3». Он также не исключил, что это могла сделать и зенитная артиллерия — «Шилка».
При этом силы противовоздушной обороны могли уничтожить истребитель ВС Украины при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который находился за большом удалении, считает Попов. В разговоре с aif.ru генерал отметил, что воздушное судно передало координаты противника наземным системам ПВО, которые уже включились мгновенно — на это достаточно 30 секунд. Эксперт также добавил, что выпущенная ракета за 1,5−2 километра до объекта включает захват цели и продолжает наводиться на него.
«Времени у летчика для маневра в этом случае крайне мало. Он начинает маневрировать уход, но уже не успевает», — подчеркнул собеседник издания.
Поразить истребители ВСУ проще в момент дозаправки.
Попов в беседе с aif.ru сообщил, что проще всего поражать украинские истребители при взлете и посадке на аэродромы, а также при их открытой стоянке, к примеру, на заправочной станции, где они готовятся к полету. Генерал подчеркнул, что в этот момент воздушные судна наиболее беззащитны.
«По ним одна-две крылатые ракеты прилетают, допустим, Х-101 и, конечно, может быть и пять, и шесть самолетов повреждено. Например, по аэродрому Староконстантинов мы с регулярным желанием работаем — где-то раз-два в месяц наносим удары», — добавил эксперт.
Истребитель ВСУ можно подбить «Геранью».
Попов заявил aif.ru, что Украина могла лишиться своего истребителя Су-27 из-за ошибки пилота, который мог уничтожить российский беспилотник «Герань» в непосредственной близости от него. По словам генерала, в таком случае осколки от боевого заряда БПЛА попадают в самолет. Однако подобное происходит очень редко, но украинские ВС уже теряли самолет МиГ-29 при похожих обстоятельствах около полутора лет назад.
Генерал пояснил, что поражать воздушную цель логичнее и безопаснее, когда ее догоняешь. Однако при встречно-пересекающихся курсах есть вероятность получить повреждения от осколков и деталей ликвидированного БПЛА.
Кроме того, в разговоре с aif.ru эксперт не исключил, что украинский пилот, возможно, просто не увидел российский беспилотник. При этом это можно отнести к случайности, однако такие ситуации уже бывали.
Попов также сообщил aif.ru, что у Вооруженных сил России есть два десятка беспилотников, которые могли бы уничтожить украинские истребители.
«Сейчас есть масса беспилотников помимо “Герани”. Наверное, два десятка таких образцов беспилотной техники», — добавил собеседник издания.
На F-16 не работает система защиты «свой-чужой».
До официального сообщения Минобороны РФ о сбитом Су-27 Воздушно-космическими силами РФ была информация, что украинский истребитель мог сбить пилот, который управлял американским самолетом F-16. Попов пояснил в беседе с aif.ru, что летчик мог перепутать его с российским беспилотником «Герань», так как визуально они очень похожи. При этом у F-16 отсутствует система «свой-чужой», поскольку страны НАТО специально убрали ее. Генерал уточнил, что если бы эти коды попали в руки Вооруженных сил РФ, то российские истребители спокойно бы проходили натовские средства ПВО.
«Тогда система ПВО натовских стран будет как бы оголена, она потеряет смысл обороны. Мы можем ее, так сказать, обмануть — поставить на свои самолеты эти частоты и прорвать ПВО без боя. Они будут смотреть на локаторы и думать, что это идут самолеты украинских ВС», — заявил aif.ru Попов.
Раскрыто, где базируются истребители ВСУ.
По словам Попова, истребители на Украине могут базироваться на двух десятках военных аэродромах в Староконстантинове, Ужгороде, Стрые, под Винницей, под Одессой, в Луцке, Ивано-Франковске, Чорткове. Он добавил, что они также были под Харьковым, Миргородом, Купянском. Кроме того, на Украине находилось еще полтора десятка гражданских аэродромов, которые можно было использовать для военных нужд.
«Аэродромная сеть там была очень большая и хорошо развитая», — подчеркнул генерал.