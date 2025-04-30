Аграновский сравнил роль бойцов КНДР у Курска с общей борьбой народов в ВОВ

«Не будем забывать, что Корея в свое время принимала активное участие в войне с Японией. Наш союз с КНДР — многолетний. Тогда, конечно, в основном воевали китайцы и корейцы, но мы тоже помогали летчиками, техниками и советниками. Тогда зародились наши традиции сотрудничества. И если бы не мы, никакой Северной Кореи не было бы — американцы все захватили бы и все. Так что они имеют отношение к победе. Сейчас они тоже себя проявили. Тем более мы опять сражаемся с нацистами, фашистами и эта операция в продолжении Великой Отечественной войны», — сказал собеседник издания.