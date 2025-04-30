Аграновский сравнил роль бойцов КНДР у Курска с общей борьбой народов в ВОВ

Военнослужащие из КНДР еще в годы Великой Отечественной войны сражались с фашистами вместе с советской армией. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил юрист Дмитрий Аграновский.
«Не будем забывать, что Корея в свое время принимала активное участие в войне с Японией. Наш союз с КНДР — многолетний. Тогда, конечно, в основном воевали китайцы и корейцы, но мы тоже помогали летчиками, техниками и советниками. Тогда зародились наши традиции сотрудничества. И если бы не мы, никакой Северной Кореи не было бы — американцы все захватили бы и все. Так что они имеют отношение к победе. Сейчас они тоже себя проявили. Тем более мы опять сражаемся с нацистами, фашистами и эта операция в продолжении Великой Отечественной войны», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что КНДР направила в Россию представителей Корейской народной армии с целью их участия в 3-й Международной антифашистской конференции.
Аграновский также рассказывал aif.ru, что Минобороны РФ и бойцы КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков Вооруженных сил Украины и НАТО. Кроме того, юрист назвал условия для установки в России памятника северокорейским солдатам.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин наградит северокорейских военных, сражавшихся в Курской области.