В Екатеринбурге отменили шествие на День радио

Традиционное шествие студентов к памятнику Александру Попову в Екатеринбурге на День радио не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.
В оргкомитете праздника заявили, что часть событий по традиции, заложенной в пандемию коронавируса, пройдет онлайн. Но в институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ обещают сюрпризы для выпускников.
«Кроме того, состоится традиционная встреча ветеранов факультета, а ранним утром студенты помоют памятник изобретателю радио Александру Попову в сквере у главпочтамта Екатеринбурга», — уточнили в УрФУ.
День радио отмечается 7 мая по всей России. В этот день в Екатеринбурге студенты радиофака УрФУ устраивают массовое шествие от здания вуза до сквера в центре города, где расположен памятник изобретателю радио. Обычно в мероприятии участвует около тысячи человек.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось с иском к Областному краеведческому музею с требованием провести ремонт здания на улице Розы Люксембург, где располагается музей радио.