В Екатеринбурге отменили шествие на День радио

День радио отмечается 7 мая по всей России. В этот день в Екатеринбурге студенты радиофака УрФУ устраивают массовое шествие от здания вуза до сквера в центре города, где расположен памятник изобретателю радио. Обычно в мероприятии участвует около тысячи человек.