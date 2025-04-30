Новый папа римский может быть выбран в Ватикане 9 мая

Имя нового папы римского могут назвать 9 мая. Таким мнением поделился с aif.ru религиовед Роман Лункин.
«Конклав назначили на 7 мая. Возможны четыре раунда голосования, и четыре раза там может идти дым из трубы. Если никого не набрали, то черный дым идет если белый, то все-таки 88 кардиналов за кого-то проголосовали. Конклавы нового времени не продолжались дольше нескольких дней, поскольку это как раз срок, когда какой-либо из кандидатов набрать 88 из 135 голосов кардиналов. Вполне возможно, что 9 мая станет известен новый папа римский», — объяснил эксперт.
Лункин уточнил, что ранжировка кандидатов может идти и всего один день, а может потребоваться и два-три дня.
Ранее эксперт отметил, что наилучшим для России кандидатом среди претендентов на папский престол является кардинал Маттео Дзуппи.