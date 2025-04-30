Новый папа римский может быть выбран в Ватикане 9 мая

«Конклав назначили на 7 мая. Возможны четыре раунда голосования, и четыре раза там может идти дым из трубы. Если никого не набрали, то черный дым идет если белый, то все-таки 88 кардиналов за кого-то проголосовали. Конклавы нового времени не продолжались дольше нескольких дней, поскольку это как раз срок, когда какой-либо из кандидатов набрать 88 из 135 голосов кардиналов. Вполне возможно, что 9 мая станет известен новый папа римский», — объяснил эксперт.