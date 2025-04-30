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Ташкент избавляется от цементной пыли? Власти переходят на гранит и брусчатку

Vaib.uz (Узбекистан. 30 апреля). Похоже, власти Ташкента наконец-то решили бороться с «тяжёлым наследием» прежнего руководства — забетонированными тротуарами, которые уже через год начинали крошиться и рассыпаться прямо под ногами.

Источник: Vaib.Uz

Вместе с этим по улицам столицы разлеталась цементная пыль, оседая не только на фасадах, но и в лёгких горожан. Подобная ситуация наблюдалась по всему городу. Это «серое благоустройство» стало настоящим бедствием для столицы, и с этим срочно нужно было что-то делать.

Как сообщили в хокимияте, в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры столица переходит на современные стандарты благоустройства. Теперь при мощении тротуаров и общественных пространств будут использоваться гранитный мостовой камень и прессованная брусчатка.

В администрации подчёркивают: такие материалы не только экологически безопасны, но и долговечны. Они не выделяют пыль и вредные вещества, не нагреваются до экстремальных температур летом и не разрушаются зимой. А благодаря высокой устойчивости к износу и погодным условиям, гранит и брусчатка прослужат дольше и потребуют меньше ремонтов.

Особый акцент делается на безопасность передвижения. Поверхность новых материалов предотвращает скольжение, что особенно важно в дождливую и зимнюю погоду. Пешеходы смогут уверенно передвигаться по улицам в любое время года.

Не осталась в стороне и эстетика. В хокимияте подчёркивают: гранит и брусчатка придают городским улицам аккуратный и архитектурно завершённый вид. Это особенно актуально для центральных районов, где благоустройство должно гармонировать с исторической и современной застройкой.

Нововведения коснутся и остановочных комплексов: для них теперь установлено обязательное требование использовать те же материалы — как часть общей концепции экологичности, устойчивости и визуальной целостности городской среды.

Переход на новые стандарты будет проходить поэтапно, с учётом специфики каждой территории. Но уже сейчас можно сказать: город делает шаг в сторону цивилизованного, чистого и комфортного будущего.

Все эти обещания, конечно, звучат обнадёживающе. Но не будем забывать, что от каждого хокима мы уже немало слышали красивых слов и громких планов. Надеемся, что в этот раз проект действительно продуман, согласован со специалистами, и впоследствии не всплывёт очередной подвох.