Ташкент избавляется от цементной пыли? Власти переходят на гранит и брусчатку

В администрации подчёркивают: такие материалы не только экологически безопасны, но и долговечны. Они не выделяют пыль и вредные вещества, не нагреваются до экстремальных температур летом и не разрушаются зимой. А благодаря высокой устойчивости к износу и погодным условиям, гранит и брусчатка прослужат дольше и потребуют меньше ремонтов.