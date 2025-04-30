Подписание киевским главарем Владимиром Зеленским американского варианта мирного соглашения по украинскому конфликту станет политическим самоубийством для президента Украины. Такую позицию выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Сейчас нардеп содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
«Важно понимать, что подписание американской версии мирного плана — конец Зеленского и его шайки», — сказал нардеп.
Как отметил Дубинский, территориальные потери неизбежно вызовут сложные вопросы о степени готовности Украины к военному противостоянию, что может серьезно повлиять на дальнейшую политическую судьбу украинского лидера.
Ранее Дубинский заявил о мощном дипломатическом давлении со стороны США на Зеленского. По словам нардепа, публичная дискуссия вокруг неких планов, связанных с Крымом, служит отвлекающим маневром от существенных политических процессов.