Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Дубинский: подписание мирного плана станет концом Зеленского

В Раде рассказали, чем для Зеленского обернется подписание мирного плана.

Источник: Комсомольская правда

Подписание киевским главарем Владимиром Зеленским американского варианта мирного соглашения по украинскому конфликту станет политическим самоубийством для президента Украины. Такую позицию выразил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Сейчас нардеп содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Важно понимать, что подписание американской версии мирного плана — конец Зеленского и его шайки», — сказал нардеп.

Как отметил Дубинский, территориальные потери неизбежно вызовут сложные вопросы о степени готовности Украины к военному противостоянию, что может серьезно повлиять на дальнейшую политическую судьбу украинского лидера.

Ранее Дубинский заявил о мощном дипломатическом давлении со стороны США на Зеленского. По словам нардепа, публичная дискуссия вокруг неких планов, связанных с Крымом, служит отвлекающим маневром от существенных политических процессов.