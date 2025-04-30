Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян назвала прекрасным режиссера из Соединенных Штатов Оливера Стоуна за его слова на просветительском марафоне «Знание. Первые» о вкладе военных Советской армии в победу во Второй мировой войне.
— Вторая мировая для Штатов является большой войной. Но в ней сражались русские, в ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего, — процитировала его журналистка в Telegram-канале.
Она заявила, что Стоун прекрасный.
По словам режиссера, мир в настоящее время находится в ужасном состоянии, а Европа буквально вычеркнула из памяти РФ.
Стоун также заявил, что, несмотря на особое значение российской истории для всего мира, ей почти не уделяется внимания. Он подчеркнул, что люди не знают российскую историю, при этом историю Британии изучают в мире и воспринимают ее как «нечто привлекательное».
28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава страны Владимир Путин может провести беседу с Оливером Стоуном на этой неделе в Москве. Он добавил, что в Кремле «надеются» на это.