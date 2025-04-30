В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

Временные ограничения на работу аэропортов ввели в Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле. Запрет на прием и выпуск рейсов действует для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Иваново временные ограничения введены с 02:45 по Москве. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля запреты действуют с 03:07 по Москве.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — приоритет», — объяснили в Росавиации.
Утром 28 апреля временные ограничения на работу аэропорта ввели в Санкт-Петербурге. Пулково не принимал и не отправлял рейсы с 07:25 до 09:30 по Москве. За это время 17 самолетов были перенаправлены на запасные аэропорты.