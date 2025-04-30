В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

Утром 28 апреля временные ограничения на работу аэропорта ввели в Санкт-Петербурге. Пулково не принимал и не отправлял рейсы с 07:25 до 09:30 по Москве. За это время 17 самолетов были перенаправлены на запасные аэропорты.