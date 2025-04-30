Россияне почти 16 млн раз позвонили на номер 1945 в рамках акции «Ура Победе!»

В этом году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы поменять обычный звонок на военную песню, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые читает Юрий Левитан. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает РИА Новости.