Россияне почти 16 млн раз позвонили на номер 1945 в рамках акции «Ура Победе!»

В этом году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы поменять обычный звонок на военную песню, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые читает Юрий Левитан. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает РИА Новости.
«По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — сообщили в ведомстве.
Акция «Ура Победе!» проводится с 2010 года. Вот и в 2025-м она началась с 25 февраля продлится до 15 мая. Любой желающий может позвонить на бесплатный номер «1945» и с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.
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