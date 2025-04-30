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Россияне почти 16 млн раз позвонили на номер 1945 в рамках акции «Ура Победе!»

В Минцифры сообщили, сколько россиян поучаствовали в акции «Ура Победе!».

Источник: Комсомольская правда

В этом году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз позвонили на номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!», чтобы поменять обычный звонок на военную песню, поставить лого Победы и послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые читает Юрий Левитан. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — сообщили в ведомстве.

Акция «Ура Победе!» проводится с 2010 года. Вот и в 2025-м она началась с 25 февраля продлится до 15 мая. Любой желающий может позвонить на бесплатный номер «1945» и с помощью интерактивного голосового меню нужно выбрать интересующий раздел.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как будет проходить акция «Бессмертный полк» в России в 2025 году, и как принять участие в шествии.