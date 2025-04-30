Аграновский: Южная Корея будет уважительнее к КНДР после боев под Курском

«Северная Корея с последней Корейской войны не воевала вообще ни с кем. Когда говорят, а особенно американцы, что она агрессивное государство — смешно. Так как США по несколько раз в год воевали, а Северная Корея нет. У них сейчас первый боевой опыт. Их политический, идеологический опыт вместе с боевым — это гремучая смесь. Я бы Южной Корее советовал к ним относиться сейчас более уважительно», — сказал собеседник издания.