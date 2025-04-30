Военные из КНДР получили боевой опыт в боях в Курской области, из-за чего Южной Корее стоит относиться к ним более уважительно. Об этом корреспонденту aif.ru заявил юрист Дмитрий Аграновский.
«Северная Корея с последней Корейской войны не воевала вообще ни с кем. Когда говорят, а особенно американцы, что она агрессивное государство — смешно. Так как США по несколько раз в год воевали, а Северная Корея нет. У них сейчас первый боевой опыт. Их политический, идеологический опыт вместе с боевым — это гремучая смесь. Я бы Южной Корее советовал к ним относиться сейчас более уважительно», — сказал собеседник издания.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, резко раскритиковала призывы США, Японии и Южной Кореи к отказу Пхеньяна от ядерного оружия, заявив, что подобные заявления представляют собой вмешательство во внутренние дела страны и посягательство на ее суверенитет.
Аграновский также рассказывал aif.ru, что Минобороны РФ и бойцы КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков ВСУ и НАТО.