В учебно-научном центре кампуса Челябинска смогут трудиться около 3 тыс. человек

Кроме того, по словам Шулепова, строительство кампуса предполагает создание порядка 60 лабораторий. При этом научная деятельность кампуса будет связана с наработками Челябинской области в сферах металлургии, материаловедения, экологии и других. «В принципе, все основные крупнейшие предприятия Челябинской области — от металлургов и до достаточно большого IT-кластера — представлены в кампусе. Все готовы, выразили заинтересованность, и уже подготавливают оборудование», — отметил директор компании.