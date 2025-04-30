В учебно-научном центре кампуса Челябинска смогут трудиться около 3 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек смогут одновременно работать в лабораториях и общих пространствах учебно-научного комплекса, который построят в рамках создания межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщил директор Челябинской концессионной компании (ЧКК) Алексей Шулепов в интервью ТАСС на полях форума «Госзаказ — 2025».
«Третий этап [строительства] — это учебно-научный корпус большой. Там одновременно порядка 3 тыс. человек будут находиться в лабораториях и в общих пространствах. И плюс конференц-зал, тоже комплементарный к учебно-научной деятельности. Там можно проводить различные мероприятия, будут коворкинги, технопарк, в котором могут развиваться новые стартапы», — сказал он.
Кроме того, по словам Шулепова, строительство кампуса предполагает создание порядка 60 лабораторий. При этом научная деятельность кампуса будет связана с наработками Челябинской области в сферах металлургии, материаловедения, экологии и других. «В принципе, все основные крупнейшие предприятия Челябинской области — от металлургов и до достаточно большого IT-кластера — представлены в кампусе. Все готовы, выразили заинтересованность, и уже подготавливают оборудование», — отметил директор компании.
Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня предусматривает строительство в Челябинске объектов общей площадью 123 тыс. кв. м, в том числе жилых помещений — 72 тыс. кв. м (3,4 тыс. мест для проживания). В учебно-научном комплексе на площади 40 тыс. кв. м будут размещены технопарк площадью 5 тыс. кв. метров, учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура. Инвестором проекта выступает ВТБ Инфраструктурный холдинг.
О форуме.
XX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. В форуме принимали участие заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, а также регуляторы и контролеры. В рамках деловой программы были запланированы более 30 экспертных сессий по ключевым вопросам закупочной деятельности, включая специальные отраслевые мероприятия — закупки в строительстве, транспорте, здравоохранении, экологии, кадровом обеспечении, цифровизации и сфере искусственного интеллекта. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.