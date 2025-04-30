Кто чей папа: друзья и критики РФ среди претендентов на престол в Ватикане

«Маттео Дзуппи известен как миротворец и искушенный в политике человек, поэтому будет достаточно таким такой сбалансированной фигурой. Его кандидатура хороша для России. Он хорошо понимает миротворческий процесс, был в Москве, там провел много встреч… Дзуппи погружен и в украинский кризис, и отношения с РПЦ. Для него это важно. Для других, скорее всего, Россия будет на первом плане в рамках разрешения конфликта, европейского кризиса и гонки вооружений в ЕС, но затем эта тема может уйти на второй план. А для Дзуппи она, скорее всего, всегда будет на первом плане», — рассказал он.