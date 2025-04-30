Кто чей папа: друзья и критики РФ среди претендентов на престол в Ватикане

Конклав для избрания нового папы римского назначен на 7 мая. 135 кардиналов буду решать, кто взойдет на папский престол. В беседе с aif.ru эксперты отметили, кто из наиболее вероятных фаворитов расположен к России, а кто занимает критическую позицию.
Может устроить всех, но связан с американскими элитами.
Кандидат исторических наук, доцент, директор «Центра геополитики» Московского гуманитарного университета Ольга Четверикова заявила, что с большой долей вероятности новым папой Римским станет нынешний госсекретарь Ватикана, итальянский кардинал, ватиканский дипломат Пьетро Паролин.
«Пьетро Паролин — это человек, который очень-очень хорошо разбирается в дипломатических делах. У него очень богатый опыт успешного ведения переговоров, богатый опыт лавирования, он знает все нюансы, умеет примирять и согласовывать. Это такая фигура, я думаю, которая может всех устроить», — отметила Четверикова, добавив, что Паролин связан с американскими элитами и очень жестко встроен в систему глобального управления.
По словам религиоведа Романа Лункина, Паролин хорошо знает внутреннюю курию Ватикана, активно взаимодействует с Русской православной церковью и Россией.
Наиболее дружелюбен к России.
Кардинал Маттео Дзуппи, как отметил Лункин, является наилучшим для России кандидатом.
«Маттео Дзуппи известен как миротворец и искушенный в политике человек, поэтому будет достаточно таким такой сбалансированной фигурой. Его кандидатура хороша для России. Он хорошо понимает миротворческий процесс, был в Москве, там провел много встреч… Дзуппи погружен и в украинский кризис, и отношения с РПЦ. Для него это важно. Для других, скорее всего, Россия будет на первом плане в рамках разрешения конфликта, европейского кризиса и гонки вооружений в ЕС, но затем эта тема может уйти на второй план. А для Дзуппи она, скорее всего, всегда будет на первом плане», — рассказал он.
Лункин объяснил, что Дзуппи традиционно хорошо относится к русскому православию, является духовником общины Святого Эгидия, у которой давнее взаимодействие с русской православной церковью. По его словам, Дзуппи представляет более гибкую дипломатическую линию, однако его позиция на Западе иногда воспринимается как пророссийская, поскольку он, «в отличие от других иерархов, никогда открыто не осуждал Россию».
Не скрывает симпатий к украинским нацистам.
Уроженец Тернополя Николай Бычок, в феврале 2025 года отметивший 45-летие, стал самым молодым членом Коллегии кардиналов и, теоретически, его могут выдвинуть в папы.
Как стало известно, Бычок с начала карательной операции в Донбассе не скрывал своих симпатий к украинским нацистам. Он размещал в церкви флаги, которые ему якобы были привезены солдатами ВСУ.
Возглавив епархию украинских греко-католиков, Бычок провел реформу по переходу на григорианский календарь вместо юлианского. Он не скрывал, что это рассматривается как возможность «не иметь общего Рождества с Россией».
Вероятность того, что Бычка могут выдвинуть в папы, есть, но она крайне мала. Это связано с тем, что в Ватикане есть куда более влиятельные фигуры, а заручиться широкой поддержкой самому молодому кардиналу будет практически невозможно. Кроме того, большинство ведущих представителей католической церкви не хотят радикализировать позиции Ватикана в политических вопросах, а в случае с Бычком такой поворот будет фактически неизбежен.
Умеренные взгляды темнокожего кардинала Тарксона.
Темнокожий кардинал Питер Тарксон из Ганы, по словам Лункина, вполне может занять папский престол.
«Так сложилось, что от выборов папы римского все больше ожидают каких-то сюрпризов, связанных с перераспределением мирового влияния, с трансформацией международных отношений и с новой ролью глобального юга в современном мире. Поэтому логично, что рассматриваются, в том числе, кандидаты из разных стран, в частности, Тарксон из Ганы. Я думаю, что в принципе это вполне возможно», — заявил эксперт.
Лункин объяснил, что Тарксон подходит как сторонник новой социальной экономики и помощи бедным.
«Он считается более-менее умеренным в плане своих либеральных или консервативных взглядов. Я думаю, что это то, что как раз рассматривается как наилучший путь для католической церкви в новом Папстве, чтобы церковь не бросалась из стороны в сторону, потому что эмоциональные заявления папы Франциска в самолетах по дороге из одной страны в другую часто вводили в смущение консерваторов и традиционалистов и саму курию», — добавил эксперт.
Польские букмекеры ставят на Луиса Антонио Тагле с Филиппин.
Польские букмекеры делают ставку на кардинала Луиса Антонио Тагле с Филиппин. Ставки на его кандидатуру принимают с коэффициентом 2,25.
По мнению Лункина, Тагле — яркая фигура, которая привлекательна для молодежи.
«Он считается либералом. Это достаточно яркий, обаятельный человек, который интересен молодежи. В соцсетях завирусились видео, где он поет хиты Джона Леннона. Все это также привлекло к нему внимание прессы», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
Лункин обратил внимание на то, молодежная миссия и образ церкви для молодого поколения — также один из приоритетов Ватикана.
«При этом насколько он будет либеральным, это уже это большой вопрос», — добавил религовед.