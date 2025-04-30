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Временные ограничения введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

Для обеспечения безопасности полётов Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и отправление авиарейсов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Источник: Life.ru

Ограничения вступили в силу в следующие часы:

Аэропорт Иваново (Южный) — с 02:45 мск;Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — 03:07 мск;Аэропорт Ярославль (Туношна) — также с 03:07 мск.

На данный момент воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов уже принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью беспилотников типа «Лютый». Для удара по региону украинские боевики использовали БПЛА с фугасными боеприпасами.