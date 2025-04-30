За смекалку и храбрость: в России обсуждают, как наградить бойцов из КНДР

Участие северокорейских бойцов в освобождении Курской области от украинских боевиков дало им новый боевой опыт, который отсутствовал у КНДР долгие годы. При этом, способы отметить их вклад в СВО обсуждают и в России. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, как удавалось оставлять в тайне наличие военных из Северной Кореи в зоне боевых действий, а также заслужили ли они пройти маршем во время парада Победы 9 мая в Москве.
Бойцы КНДР перехитрили разведку ВСУ и НАТО.
Минобороны РФ и северокорейские военные, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков Вооруженных сил Украины и НАТО. Юрист Дмитрий Аграновский заявил aif.ru, что участие бойцов из КНДР было очень удачно сохранено в тайне, пока о них не стали говорить президент России Владимир Путин и другие официальные лица. При этом юрист отметил, что хоть и были заявления американцев и украинцев о северокорейских солдатах, однако официально они никак не могли этого подтвердить. Кроме того, по его словам, не допустить слива такой информации было сделать непросто, так как сейчас «любой чих» может появиться в социальных сетях и СМИ.
«С точки зрения фильтрации информации — это было блестяще», — сказал собеседник издания.
Он также вспомнил историю с российским ракетным комплексом средней дальности «Орешник», о котором было также ничего неизвестно до того, как российские власти начали о нем говорить.
Взяли лучшее от советских солдат.
Северокорейская армия обладает целым рядом сильных сторон, которые делают ее заметным игроком на поле современных военных конфликтов, отметил в разговоре с aif.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. По его словам, важной особенностью бойцов из КНДР является их высокая способность к обучению.
По его словам, именно политическая мотивация, высокий моральный дух и хорошая подготовка позволяют им эффективно выполнять поставленные задачи, несмотря на имеющиеся объективные ограничения.
«Армия КНДР все еще требует серьезной доработки. До недавнего времени северокорейская армия была недостаточно тренирована для современной войны», — пояснил Асмолов.
Аграновский рассказал aif.ru, что военнослужащие из КНДР еще в годы Великой Отечественной войны сражались с фашистами вместе с армией Советского Союза. Причем, как отметил юрист, это было их последний боевой опыт.
«Сейчас они тоже себя проявили. Тем более мы опять сражаемся с нацистами, фашистами и эта операция в продолжении Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.
Могут ли в России наградить бойцов КНДР.
Военнослужащих из КНДР могут представить к ряду наград в России за помощь в освобождении Курской области, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что в РФ есть медали «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества».
«У нас предусмотрены награды для иностранных военных», — подчеркнул собеседник издания.
Военнослужащие армии КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области от ВСУ, могут получить награды от президента России Владимира Путина. Такую возможность не исключил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков.
Может ли в РФ появиться памятник военным из Северной Кореи.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Сергей Миронов призвал увековечить память военнослужащих КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области.
Для установки памятника северокорейским солдатам в России необходимо соблюсти ряд нормативных актов. По словам Аграновского, он должен соответствовать нормативам об охране памятника, об охране объектов культурного наследия, об установке памятника, а также учитывать градостроительный кодекс, морально-этические и санитарные нормы. Это все согласуется на местном и федеральном уровнях.
Юрист также добавил, что помимо памятника можно установить мемориальную стелу, памятный знак или какую-нибудь мемориальную доску. С такой инициативой могут выступить общественники или местные жители.
«То есть никакого запрета, ограничения здесь нет», — сказал aif.ru Аграновский.
Будут ли военные из КНДР участвовать в параде Победы.
Участие военнослужащих из КНДР в параде Победы в Москве 9 мая было бы логичным, поскольку они заслужили это кровью, заявил aif.ru Аграновский. При этом юрист подчеркнул, что это было бы показательным для всех мировых стран, включая друзей и врагов России.
«Это наш союзник. Мы его не скрываем, мы его уважаем, ценим и даже предложили участвовать в самом-самом главном, святом для нас мероприятии», — сообщил эксперт.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также выразил мнение, что участие бойцов из Северной Кореи в параде Победы 9 мая было бы правильно.