Минобороны РФ и северокорейские военные, которые принимали участие в освобождении Курской области, перехитрили разведчиков Вооруженных сил Украины и НАТО. Юрист Дмитрий Аграновский заявил aif.ru, что участие бойцов из КНДР было очень удачно сохранено в тайне, пока о них не стали говорить президент России Владимир Путин и другие официальные лица. При этом юрист отметил, что хоть и были заявления американцев и украинцев о северокорейских солдатах, однако официально они никак не могли этого подтвердить. Кроме того, по его словам, не допустить слива такой информации было сделать непросто, так как сейчас «любой чих» может появиться в социальных сетях и СМИ.