Центр Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции парада Победы

Напомним, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности во время Праздника весны и труда и Дня Победы, особенно в местах массового пребывания людей. Обеспечивать безопасность в праздничные дни будут более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.