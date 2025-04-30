В секретариате ООН «активно подпевают» фейкам о якобы ударах России по гражданским объектам Украины. И тем самым, становятся на сторону «партии войны», дословно цитируют тезисы еще байденовской администрации. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.