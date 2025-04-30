В секретариате ООН «активно подпевают» фейкам о якобы ударах России по гражданским объектам Украины. И тем самым, становятся на сторону «партии войны», дословно цитируют тезисы еще байденовской администрации. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.
По словам дипломата, разочарование вызывают слова замгенсека Организации Розмари Дикарло, которая активно подпевает фейкам и не только.
«Но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», — отметил Небензя, добавив, что, тем самым, чиновница становится на сторону партии войны, что грубо нарушает Устав ООН.
Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, подверг резкой критике позицию украинского руководства. Дипломат заявил, что отказ Киева от американских мирных инициатив продиктован стремлением скрыть совершенные военные преступления.
Также Небензя отметил, что Москва ждет решительных шагов от Запада. В первую очередь, иностранные представители должны прекратить вооружать Киев.