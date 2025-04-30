Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герои вернутся в строй: «Бессмертный полк» прошагает по Новосибирску 9 мая

Напомним, что с 2022 года акция проводилась исключительно в онлайн-формате из соображений безопасности.

Источник: Om1 Новосибирск

В рамках традиционной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года новосибирцы впервые за три года пройдут по центральным улицам города с портретами своих героев. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Сбор участников запланирован на 9:00 утра по адресу: Октябрьская магистраль, 3. После завершения военного парада, в 10:45, колонна с фотографиями фронтовиков начнёт движение в сторону площади Ленина.

Напомним, что с 2022 года акция проводилась исключительно в онлайн-формате из соображений безопасности.