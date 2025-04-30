Герои вернутся в строй: «Бессмертный полк» прошагает по Новосибирску 9 мая

В рамках традиционной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года новосибирцы впервые за три года пройдут по центральным улицам города с портретами своих героев. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Сбор участников запланирован на 9:00 утра по адресу: Октябрьская магистраль, 3. После завершения военного парада, в 10:45, колонна с фотографиями фронтовиков начнёт движение в сторону площади Ленина.
Напомним, что с 2022 года акция проводилась исключительно в онлайн-формате из соображений безопасности.