Герои вернутся в строй: «Бессмертный полк» прошагает по Новосибирску 9 мая

В рамках традиционной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2025 года новосибирцы впервые за три года пройдут по центральным улицам города с портретами своих героев. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.