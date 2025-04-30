В аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова ввели ограничения

Аэропорты городов Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля временно перестали принимать и отправлять самолеты. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов, — написал он в Telegram-канале.
Ограничения стали действовать в Иванове с 2:45 по московскому времени, в Нижнем Новгороде и Ярославле — с 3:07. В настоящее время воздушные гавани не обслуживают рейсы ни на прилет, ни на вылет.
О сроках возобновления работы аэропортов пока не сообщается.
До этого в аэропорту Нижнего Новгорода вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 28 апреля сообщил Артем Кореняко. Кроме того, временные ограничения вводили и в ярославском аэропорту Туношна.
Ранее ограничения вводили в петербургском аэропорту Пулково. Позже, с 7:30 до 8:30, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника над территорией Новгородской и Ленинградской области.