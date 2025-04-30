Что почём: ищем «майский» шашлык в магазинах Хабаровска

Часть хабаровчан отправится на период грядущих праздников и выходных в другие города и страны, другие выберут глэмпинги и базы отдыха, где в специально отведенных местах вполне возможно пожарят шашлык. ИА «Хабаровский край сегодня» узнало цены на это традиционное блюдо в «майские».
Предпочтения у каждого свои, даже в вопросе маринования мяса. Поэтому редакция остановилась на основном продукте, причем охлажденном. Посмотрели также готовые варианты и то, что может пригодиться для жарки (уголь, решетка).
Мясо охлажденное.
Большое разнообразие этого продукта предлагают крупные торговые сети. В «Самбери» охлажденную свиную вырезку можно купить на развес за 79 рублей за 100 гр., окорок — за 69 рублей за этот же вес, шейка — около 77 рублей. Или же в фирменных упаковках — около 500 рублей за кг. (корейка, окорок). В заводских упаковках представлена также лопаточная часть говядины — 1100 рублей за кг., голяшка говяжья — 999 рублей. В мясном ряду магазина можно приобрести задний отруб говядины на кости — 95 рублей или мякоть по 120 рублей (цены указаны за 100 гр.). Здесь же есть и охлажденная баранина (мякоть, лопатка по 220 рублей за 100 гр.). Куриное крыло в пределах 420−450 рублей, голень — 420 рублей, бедро — 300−400 рублей.
В магазинах «Реми» килограмм куриных крыльев представлен в диапазоне 420−450 рублей (или 350−360 рублей со скидкой), голень — около 423 рублей (360 рублей со скидкой), бедро предлагают за 330−439 рублей (250 — 289 рублей со скидкой). Охлажденная свиная шея — около 670 рублей за кг., лопатка — 496 ₽, карбонат — 490 рублей. Другие виды мяса в охлажденном виде найти не удалось.
В «Близком» представлено мясо птицы: крыло — 380 рублей за кг., голень — 399−410 рублей. И свинина: лопатка около 440 рублей за килограмм и шея — 590 рублей за кг.
В «Пятерочке» охлажденное нашлось только мясо птицы: крыло за 370 рублей за кг., голень — 399 рублей за кг.
На Центральном рынке точных цен нет, у каждого продавца есть свои предложения, например, скидка за большой вес купленного. Как рассказали торговцы, баранины сейчас не найдешь — не сезон. Готовы здесь продать говяжью лопатку примерно за 750−800 рублей за килограмм, вырезку — по 1200 рублей. Части свинины в среднем отдают за 550−650 рублей за килограмм.
Готовый шашлык.
Если мариновать мясо нет ни времени, ни желания — есть уже готовые варианты. Например, в «Мясном подворье» разнообразие свиного шашлыка в среднем предлагается за 70 рублей за 100 гр., стейк из свиной шеи — 95 рублей за 100 гр.. Куриная голень — около 54 рублей за 100 гр., куриное филе — 65 рублей за 100 гр.
В «Близком» готовый шашлык из свинины предлагают за 510 рублей.
В «Пятерочке» шашлык (свинина) 1,4 кг — 730 рублей, 1 кг — 490 рублей. Куриный предлагают со скидкой 380 рублей за кг., без скидки — 422 ₽ за кг.
В «Самбери» шашлык из свинины в разном варианте без учета скидки представлен в ценовом диапазоне 470 — 530 рублей (со скидкой около 350−420 рублей) за килограмм или 900 гр.. Ведерко с куриным шашлыком в 900 гр. — примерно 370−400 рублей без скидки (319 — 340 рублей с учетом скидки). Сюда относится и маринованные голень, и крылья, и бедра. В «мясном дворике» магазина также есть разнообразие маринадов: кусочки шашлыка из свинины за 100 гр. — по 60−70 рублей, стейк из свинины — 75 рублей за 100 грамм, крылышки около 60 рублей за этот же вес.
Колбаски.
Замороженные варианты также сегодня не берем во внимание. В «Самбери» в отделе с охлаждённой мясной продукцией можно найти разнообразные колбаски для жарки от 200−500 рублей за подложку. Здесь же, в «мясном дворике» продают колбаски и купаты по 60−75 рублей за 100 грамм.
В «Реми» таких охлажденных продуктов нашлось немного. Ценовой диапазон от 260 до 500 рублей (со скидками и без).
Сопутствующие товары.
Вместе с мясом закупим и некоторые необходимые товары для жарки мяса, в частности, решетки для мангала, уголь. В «Самбери» пачки с углями разного веса, есть они и за 180 рублей, и за 400 рублей, и за 700 рублей за упаковку. Предлагают тут набор шампуров за 2 тысячи рублей или решетку за 460−1200 рублей.
В «Реми» уголь можно приобрести за 169−250 рублей, решетка гриль обойдется примерно в 370 рублей.
В «Близком» предлагают вариант покупки одного шампура за 80 рублей, решетка выйдет примерно в 480 рублей, древесный уголь — по 180 −380 рублей за упаковки разного веса.
В «Пятерочке» уголь продают по 260−350 рублей, шампур — 60 рублей, решетка — 600 рублей.