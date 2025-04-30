Что почём: ищем «майский» шашлык в магазинах Хабаровска

Большое разнообразие этого продукта предлагают крупные торговые сети. В «Самбери» охлажденную свиную вырезку можно купить на развес за 79 рублей за 100 гр., окорок — за 69 рублей за этот же вес, шейка — около 77 рублей. Или же в фирменных упаковках — около 500 рублей за кг. (корейка, окорок). В заводских упаковках представлена также лопаточная часть говядины — 1100 рублей за кг., голяшка говяжья — 999 рублей. В мясном ряду магазина можно приобрести задний отруб говядины на кости — 95 рублей или мякоть по 120 рублей (цены указаны за 100 гр.). Здесь же есть и охлажденная баранина (мякоть, лопатка по 220 рублей за 100 гр.). Куриное крыло в пределах 420−450 рублей, голень — 420 рублей, бедро — 300−400 рублей.