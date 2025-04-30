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Трамп оценил деятельность департамента под руководством Маска: «Миллиарды долларов были розданы»

Трамп рассказал о пересмотре некоторых решений Маска и успехах его департамента.

Источник: Комсомольская правда

Глава департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск не всегда принимает решения, одобряемые американским лидером Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома неоднократно отменял меры, примененные бизнесменом. Он и сейчас пересматривает ряд решений Илона Маска. Об этом Дональд Трамп сообщил в беседе с ABC.

Президент США, при этом, высоко оценивает деятельность нового департамента. Дональд Трамп считает, что ведомству удалось уменьшить количество фактов расточительства в федеральных агентствах. По его словам, люди безо всяких оснований забрали миллиарды долларов.

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю», — уточнил Дональд Трамп.

Разобравшись с американскими проблемами, Илон Маск обратил внимание на Китай. Он считает, что КНР в перспективе может угрожать демографический кризис.