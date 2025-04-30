Трамп оценил деятельность департамента под руководством Маска: «Миллиарды долларов были розданы»

Глава департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск не всегда принимает решения, одобряемые американским лидером Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома неоднократно отменял меры, примененные бизнесменом. Он и сейчас пересматривает ряд решений Илона Маска. Об этом Дональд Трамп сообщил в беседе с ABC.
Президент США, при этом, высоко оценивает деятельность нового департамента. Дональд Трамп считает, что ведомству удалось уменьшить количество фактов расточительства в федеральных агентствах. По его словам, люди безо всяких оснований забрали миллиарды долларов.
«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю», — уточнил Дональд Трамп.
Разобравшись с американскими проблемами, Илон Маск обратил внимание на Китай. Он считает, что КНР в перспективе может угрожать демографический кризис.